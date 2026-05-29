رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الشباب وبلورة أفكارهم في بناء المجتمع

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل مجموعة من ممثلي مؤسسة صناع المستقبل، واستمع إلى إيجاز مفصل من الحضور عن مشروع المؤسسة وآلية عملها وبرامجها وإجراءاتها الفنية والإدارية، المُنفذة في العاصمة وعدد من المحافظات، والهادفة إلى بناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "شريحة الشباب هي الركيزة الأساسية في بناء مستقبل البلاد، لما يملكونه من قوة قادرة على تحقيق الإنجازات وصناعة التقدم"، مبيناً "أهمية دورهم في تعزيز وحدة المجتمع وتطويره من خلال الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة".وأشار إلى "حرص الحكومة على دعم الشباب، وبلورة أفكارهم في بناء المجتمع، والمساهمة في برامج التنمية، وتوليهم المسؤولية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التقدم وبناء مجتمع أكثر تطورا وازدهاراً".يُذكر أن "المؤسسة تعمل على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم القيادية والمهنية والاجتماعية، بجانب تنفيذها مجموعة من الأنشطة الشبابية الكبرى في عدد من المحافظات، وعملها على تعزيز قيم التنوّع والتعايش".