اللجنة المكلفة من السيد الصدر تباشر إجراءات انفكاك سرايا السلام

وذكر بالنجف الأشرف في بيان ورد لـ ، ان "اللجنة المكلفة من قبل السيد مقتدىٰ (أعزه الله)، باشرت أعمالها الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار انفكاك الجانب العسكري لسرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما ورد في بيان سماحته الذي دعا إلى إكمال الإجراءات خلال مدة أقصاها أسبوع واحد".وتابع البيان، ان "الاجتماع ضم مدير المكتب الخاص ، والمستشار العسكري ، والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي، ومسؤول البنيان المرصوص ".وناقش المجتمعون، وفقاً للبيان، "أبرز الإجراءات والخطوات التنظيمية المتعلقة بتطبيق قرار السيد مقتدىٰ الصدر ، بما يضمن تنفيذ التوجيهات الخاصة بانفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني".