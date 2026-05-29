الشيخ حمودي: نأمل أن يتجه العالم أجمع لتعزيز العدالة واحترام القوانين الدولية

وقال للشيخ ، في بيان ورد لـ ، إن "رئيس استقبل اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية لدى آل صادق"، مشيرًا إلى أنه "تم تبادل التهاني بمناسبة المبارك، متمنيين لشعبي البلدين السلام والاستقرار والازدهار، وللأمة العزة والكرامة ودوام المحبة بين شعوبها".وأعرب الشيخ حمودي عن أمله "بأن يتجه العالم أجمع لتعزيز العدالة والاحترام للقوانين الدولية وقيم التعايش الإنساني"، مؤكدًا أن "الشعوب تواقة لذلك لتنعم بالسلام والاستقرار والحياة الكريمة".وأشاد "بما تحلى به الشعب الإيراني من صبر وثبات وشجاعة بمواجهة العدوان"، متمنيًا أن "تفضي الجهود الدبلوماسية إلى حلول عادلة ومنصفة تؤسس لسلام دائم في المنطقة".