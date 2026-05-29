رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء المهنئين بمناسبة المبارك، وأكد اعتزازه بالعشائر الكريمة، بما تمثله من مظلة اجتماعية تقدم للدولة خيرة الكفاءات والعناصر القيادية والإدارية"، مشيراً إلى "حرص الحكومة على دعم هذا الكيان الاجتماعي الذي كان منذ بداية تأسيس مسانداً لوجودها ومدافعاً عنها في أصعب الظروف".وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز قوة وسيادته، والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير العراق، وهي كلها مبادئ دعت لها المرجعية العليا".