النجف الأشرف.. اغلاق مطعم بعد تسجيل حالة تسمم لعائلة بالكامل

وقالت المنظمة في بيان ورد لـ ، انه "تم اغلاق أحد المطاعم في المحافظة، وذلك على خلفية تسجيل حالة تسمم غذائي طالت أفراد عائلة بالكامل".وتابعت، انه "جاءت عملية الغلق بناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة تفيد بإصابة عائلة بتسمم جراء تناولهم وجبة طعام من هذا المطعم، إذ تحركت القوات الأمنية فوراً لإنفاذ القانون".واكملت "على الفور، بموجب أوامر ، وسحب عينات من الأغذية المتواجدة بداخله لإرسالها إلى المختبرات المركزية لغرض فحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما تم إلقاء القبض على صاحب المطعم".