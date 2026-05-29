بغداد.. شاب يقتل عمه وابنه ويلوذ بالفرار

وقال المصدر لـ ، ان "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها اشخاص اثنين مااسفر عن مقتلهم في الحال ضمن قضاء ابي غريب فيما لاذ المسلحون بالفرار".وتابع ان "قوة امنية وصلت المكان والمعلومات الاولية اشارت الى ان الحادث يعود نتيجة خلافات عشائرية ومنفذ الجريمة هو ابن اخ اقدمعلى قتل عمه وابن عمه"، مبينا انه "الاجهزة الامنية تجري البحث عنه ومن كان معه".