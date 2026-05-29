رئيس الوزراء يبارك فوز هيئة الحج بالمركز الاول كأفضل بعثة للمرة الرابعة توالياً

وقال في تدوينة على منصة (اكس)، وتابعته ، انه "بفخر واعتزاز كبيرين، تلقينا نبأ فوز العراقية، ممثلةً ببعثتها إلى الديار ، بالمرتبة الأولى لجائزة (لبيتم)، وللسنة الرابعة على التوالي، كأفضل بعثة حج من بين جميع بعثات حج البلدان الإسلامية".واكمل: "نثمن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل والعمرة، وجميع العاملين في ، الذين قدموا صورة طيبة عن بلدهم، وعن الأداء المهني والإنساني والأخلاقي".وتابع: "بهذه المناسبة نؤكد مواصلة دعمنا لهم ولكلّ المؤسسات التي تعمل على خدمة أبناء وطننا في داخل وخارجه".