انتشال جثة الضحية الأخيرة.. ختام مأساوي لفاجعة غرق عائلة بغدادية في صلاح الدين

وذكرت في بيان لها، أنه بعد جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها مفارز ووحدة الغواصين طوال ساعات الليل، تم العثور على جثة الضحية محمود ، آخر المفقودين في الحادث.وكانت قد شهدت، الجمعة، فاجعة إنسانية إثر غرق أفراد من عائلة واحدة قادمين من العاصمة ، وذلك جراء محاولات متتالية لإنقاذ طفل سقط في مجرى نهر أثناء نزهة عائلية.يُذكر أن العائلة، المكونة من عشرة أفراد، كانت قد وصلت في 29 أيار 2026 إلى قرية "المحزم" شمالي المحافظة لزيارة أقاربهم، قبل أن تتحول نزهتهم على ضفاف النهر إلى تراجيديا. وبدأت الكارثة بسقوط أحد أطفال العائلة في النهر أثناء اللعب، وحرصاً على إنقاذ حياته، اندفع بقية أفراد العائلة واحداً تلو الآخر إلى المياه، إلا أن عمق المجرى المائي وقوة التيار تسببا في غرق سبعة أشخاص حاولوا إنقاذه، ليرتفع عدد الضحايا إلى ثمانية.