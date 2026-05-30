النفط ترفع إنتاج البنزين إلى 40 مليون لتر يومياً لتلبية احتياجات العيد

وقال مدير عام المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط ، إن "الشركة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين الخزين الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس لشؤون الطاقة ، والاستعداد لفترات زيادة الطلب على الوقود، ولاسيما خلال العطل والمناسبات"، بحسب .وأوضح طالب، أن "البنزين المحسن والبنزين العادي المطروح للاستهلاك المحلي يتم إنتاجهما محلياً"، مشيراً إلى أن "الكميات المتوفرة كافية لتلبية حاجة السوق المحلية".وأضاف أن "الشركة واجهت زيادة ملحوظة في الطلب على الوقود خلال أيام المبارك نتيجة حركة تنقل وسفر العائلات"، مبيناً أن "الشركة وفرت كميات إضافية لتغطية الاحتياج المتزايد".وأشار إلى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تطرح يومياً نحو 33 مليون لتر من البنزين للاستهلاك المحلي"، لافتاً إلى أن "الكميات المطروحة ارتفعت خلال يومين إلى 40 مليون لتر يومياً بهدف سد الطلب المتزايد وضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالوقود دون حدوث اختناقات".