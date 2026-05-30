اختناقات مرورية خانقة عند جسر "داقوق" تزامناً مع عطلة العيد.. ما الأسباب؟

وتعود أسباب التكدس المروري إلى التدفق الكبير لأعداد المركبات والمسافرين القاصدين محافظاتهم، يضاف إلى ذلك التجاوزات الفردية لبعض السائقين الذين لم يلتزموا بإجراءات التنسيق وتنظيم المرور عند العبور، مما تسبب في إعاقة حركة السير وتراكم المركبات لمسافات طويلة.كما تعمل كوادر المرور والجهات المعنية ميدانياً على مدار الساعة لتنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المتكررة، وضمان انسيابية مرور المركبات لتأمين وصول المسافرين إلى وجهاتهم بأمان، بحسب مصادر محلية.يعد من النقاط الحيوية والحساسة على الطريق الرابط بين وبغداد، وتبرز أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية في هذه الأيام لعدة أسباب وهي تضاعف أعداد المركبات المتجهة للزيارات العائلية في العيد وتواجد شاحنات النقل التي تزيد من البطء في حركة السير، والالتزام بتنظيم العبور يعد ضرورة قصوى لتجنب الحوادث المرورية في مثل هذه الظروف المزدحمة.تهيب الجهات المختصة بالسائقين ضرورة التحلي بالصبر، والالتزام بالمسارات المحددة، والتعاون مع مفارز المرور المنتشرة لتجاوز هذه الزحامات والوصول بسلام.