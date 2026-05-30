العراق يبدأ بعد يومين التفويج العكسي لـ23 ألف حاج جواً

وذكر بيان للشركة، "بتوجيهٍ ومتابعةٍ مباشرة من قبل وزير النقل وهب الحسني، تستعد لبدء خطتها التشغيلية المخصصة لتنفيذ رحلات التفويج العكسي لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن والمقرر انطلاق أول رحلة يوم الاثنين القادم الموافق 1 حزيران 2026".وأوضح مدير عام الشركة مناف ، أن "حركة الرحلات ستكون من مطارات وجدة والطائف نحو المطارات المحلية كافة، وقد تم الإنهاء من جميع الاستعدادات المطلوبة وتخصيص طائرات واسعة البدن من طرازات B.777 وA330 وB.787 Dreamliner، إضافةً إلى طائرات B.737 وA320، لضمان انسيابية عودة ضيوف ورفع كفاءة النقل الجوي خلال ذروة موسم العودة".وأضاف عاجل أن "إجمالي عدد الحجاج الذي سيتم اعادتم جواً على متن سيقارب 23 ألف حاج، وقد تم اعتماد أعلى درجات التنسيق مع ، والسلطات العراقية والسعودية، إضافة إلى مختلف المؤسسات الساندة، لضمان نجاح خطة التفويج العكسي وتأمين عودة الحجاج بانسيابية وأمان".