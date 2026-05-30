الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس علي فالح ، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ، ورئيس ، ورئيس الادعاء العام، وقاضي المختصة بقضايا النزاهة".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسة سيادته وعضوية السادة رئيس ورئيس ، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد ، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء".كما وجه "بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من اجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".وشهد الاجتماع "مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة".