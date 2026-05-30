يار الله يزور فرقة المشاة العاشرة بالانبار ويؤكد ضرورة الحفاظ على اليقظة والاستعداد

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، زار مقر قيادة الفرقة المشاة العاشرة وتشكيلاتها ضمن قاطع ، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد ، وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش، للاطلاع على انفتاح وجاهزية القطعات العسكرية ومجمل الوضع الأمني في القاطع".واستمع إلى "ايجاز قدّمه المعنيون بشأن انفتاح القطعات والسرايا ضمن الحدود الفاصلة لقاطع المسؤولية، ومستوى الاستعداد القتالي والجهوزية العالية للقطعات، فضلاً عن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها".كما أجرى "جولة في مفاصل القيادة، اطلع خلالها على منضدة الرمل وآلية إعداد الخطط العسكرية والتحديثات التي أُجريت عليها بما ينسجم مع متطلبات الواجبات الأمنية والتحديات الراهنة".وفي المحطة التالية من الزيارة، تفقد رئيس أركان الجيش "مقر اللواء المشاة السابع والثلاثين التابع للفرقة آنفاً، وخلال الزيارة استمع الى شرح مفصل قدّمه آمرو التشكيلات عن الموقف الامني واخر الاحداث والمستجدات ضمن قاطع مسؤولية اللواء وافواجه".وتابع البيان ان "هذه الزيارة الميدانية لقاطع المسؤولية، جاءت من اجل اطلاع على الأوضاع الأمنية وتوجيه المقاتلين بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة إليهم".