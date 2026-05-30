تفكيك 4 شبكات والقبض على اخطر مروج للمخدرات في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تم تنفيذ عمليات نوعية رامية إلى ملاحقة عصابات وتجفيف منابعها، حيث تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات ، خلال الأسبوع الماضي، من توجيه ضربات أمنية واستخبارية موجعة أسفرت عن تفكيك أربع شبكات إجرامية متخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة وإلقاء القبض على (14) متهماً من أفرادها".وجاءت هذه العمليات "بعد جهد استخباري مكثف ورصد دقيق لتحركات عناصر تلك الشبكات، أسفر عن الإطاحة بأحد أخطر المطلوبين للقضاء، والصادرة بحقه عدة أوامر قبض في قضايا جنائية خطيرة شملت جرائم القتل والتسليب والسطو المسلح، فضلاً عن تورطه بالاتجار بالمواد المخدرة".وخلال تنفيذ الواجبات الأمنية، بحسب البيان، "تعرض اثنان من أبطال مديرية شؤون مخدرات البصرة لإصابات أثناء مواجهة عناصر تلك العصابات الإجرامية، في موقف يجسد حجم التضحيات التي يقدمها رجال دفاعاً عن أمن المجتمع وحماية أبنائه من خطر السموم المخدرة".