العراق على موعد مع أجواء أكثر حرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".واضافت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات ، كالتالي: 31، 32، 33، وكركوك 35، 37، وديالى وبابل 38، وكربلاء وواسط 39، 40، الأشرف 41، 42، والمثنى والبصرة 43".وتابعت، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت إلى أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".