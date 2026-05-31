التثبيت ودفع المستحقات أو الإضراب عن العمل في المستشفيات.. ممثلية الأطباء تمهل الحكومة 24 ساعة

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، ان "ممثلية الأطباء الدوريين دفعة 2024 تؤكد أن الأطباء لن يتحملوا تبعات التخبط الإداري والاقتصادي للحكومات المتعاقبة، وانهم لن يقبلوا بالعمل باجور زهيدة لا تليق بمكانتهم وجهودهم، ولا التفريط بحقوقهم المشروعة بأي حال من الأحوال، خاصة وانهم قد أدوا واجباتهم على أتم وجه على مدار 4 أشهر مستمرة بلا كلل أو ملل".وأضاف: أنه "بناء على ذلك، نعلن أن أقل من 24 ساعة تفصلنا عن بدء إضراب عام وتام ومفتوح وفي جميع نقاط مستشفيات كافة الباردة منها والحرجة وحتى الطوارئ، وانه سيستمر حتى تحقيق كامل المطالب، وفي مقدمتها التثبيت على الملاك الدائم لوزارة دون انتظار إقرار الموازنة".