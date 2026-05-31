وتتكرر خلال مواسم الأعياد والمناسبات، حالات إصابات العيون الناجمة عن المفرقعات وألعاب (الصجم)، التي تعدُّ من أكثر الأسباب المؤدية إلى الإصابات البصرية الطارئة بين الأطفال واليافعين.وقال مدير المستشفى التابع لوزارة الدكتور ، إن أغلب الإصابات التي استقبلتها ردهات المستشفى خلال أيام المبارك، كانت بين الأطفال، مؤكداً أن المستشفى استنفر جميع جهود فرقه الصحية الطبية لمعالجة المصابين.وأضاف أن بعض الحالات التي استقبلها المستشفى، استوجبت تدخلاً جراحياً فورياً، علاوة على أن حالات أخرى حرصت ملاكات المستشفى التخصصي على تقديم علاجات مكثَّفة لها بغية تماثلها للشفاء، بالتزامن مع اعتماد طبي يستمر لأسابيع، وصولاً إلى الشفاء التام لها.ودعا جاسم إلى عدم التعامل مع مروِّجي المفرقعات أو الألعاب التي تستخدم (الصجم)، لأن هناك حالات خطرة تم تسجيلها بسبب استخدامها، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدَّ المخالفين بغية توفير الحماية الكافية للأطفال وعدم تكرار مشهد الإصابات في المناسبات والأعياد.وأشار إلى ضرورة تكثيف العمل على رفع مستوى الوعي بين الأسر بشأن خطورة هذه الألعاب، لما تسببه من إصابات خطرة في العين والوجه، إضافة إلى الحروق وإصابات الأطراف، داعياً الجهات المختصة إلى أهمية تشديد الرقابة على بيعها وتوعية الأسر بمخاطرها.ويحذر مختصون في هذا الجانب، من أن المقذوفات الصغيرة الناتجة عن هذه الألعاب قد تتسبب بتمزقات ونزيف داخل العين أو فقدان البصر بشكل دائم، الأمر الذي يدفع إلى إطلاق حملات توعية سنوية للحدِّ من استخدامها وحماية الأطفال من مخاطرها.