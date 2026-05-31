صحة كردستان: الإقليم خالٍ من الإصابات المحلية بالحمى النزفية

وفي هذا الصدد، أكد في الإقليم، ، أن الإقليم يخلو حالياً من مرض الحمى النزفية ولا توجد فيه أي إصابات داخلية في ظل انتشاره في بعض محافظات البلاد الأخرى، مستثنياً حالة واحدة وافدة من خارج الإقليم دخلت وتماثلت للشفاء التام بعد تلقيها العلاج الطبي اللازم.وحذر برزنجي من خطورة هذا المرض الذي يتسبب بمعدلات وفيات عالية جداً في حال تأخر تشخيصه وعلاجه، مشدداً على ضرورة الانتباه الشديد لاسيما وأن انتشار ونشاط الفيروس يزداد في موسم الصيف، وهو ما استدعى تكثيف جولات المراقبة والتقصي الميداني من قبل الفرق الصحية.وتزامناً مع طقوس ، وجه وزير حزمة من الإرشادات الصارمة للمواطنين، داعياً إلى تجنب ذبح الأضاحي والمواشي داخل المنازل والأماكن العشوائية وغير القانونية، والالتزام التام بذبحها حصراً في المجازر والمسالخ الحكومية المرخصة التي تخضع لإشراف مباشر من قبل لجان الطب البيطري، علاوة على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية الشخصية وارتداء الكمامات والقفازات عند التعامل مع اللحوم والمواشي لحصار مسببات العدوى.وعلى الجانب الخدمي، أوضح الدكتور سامان برزنجي أن جميع المؤسسات والمرافق الصحية التابعة للوزارة، بما في ذلك العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والمستشفيات التخصصية مثل مستشفيات الولادة والأطفال ومراكز الأورام السرطانية ومصارف الدم، تعمل بجهوزية تامة وعلى مدار 24 ساعة يومياً، لافتاً إلى أن فرق الإسعاف الفوري مجهزة وفي حالة تأهب واستعداد كامل لمواجهة أي حالة طارئة.وأعرب برزنجي في ختام حديثه عن شكره واعتزازه بالأطباء والممرضين وكل الملاكات الطبية والإدارية، واصفاً إياهم بـ"الجنود المجهولين" الذين يواصلون تقديم بكفاءة عالية بعيداً عن عائلاتهم وبيوتهم بموجب نظام الخفارات بانتظام تام طيلة أيام العيد والمناسبات الرسمية.