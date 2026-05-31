الصحة تعلن إحصائية إصابات عيد الأضحى: 1876 حالة في جميع المحافظات

وقال المتحدث الرسمي لوزارة ، ، في بيان إن "الحالات توزعت على النحو الآتي: حوادث السير (1324) حالة، التسمم (120) حالة، الاختناق (122) حالة، الغرق (18) حالة، الحروق (169) حالة، ألعاب الأطفال الخطرة (الصجم) (28) حالة، والإصابات بالطلق الناري (55) حالة، حيث تعاملت مع جميع الحالات وفق خطط الطوارئ المعتمدة".وأوضح البدر، ان " ، ، وجّه قبل أيام العيد باستنفار تام للملاكات الصحية، مع متابعته المباشرة لسير العمل وجهود المؤسسات الصحية وفرق الطوارئ في عموم المحافظات"، موجّهًا "برفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين".وأشار إلى "استمرار عمل الملاكات الصحية على مدار الساعة ضمن خطة الطوارئ المعدة مسبقًا، لضمان التعامل الفوري مع الحالات وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين".يُذكر أن الوزارة كانت قد وجهت في وقت سابق دعوات للمواطنين بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان خلال أيام العيد لتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث.