وزير العدل يوجّه بإعداد قاعدة بيانات عقارية تسهم في دعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان

وذكر بيان لمكتبه، ان شواني "ترأس اجتماعاً ضمّ الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة ، لمناقشة آليات انشاء قاعدة البيانات العقارية وتعزيز كفاءة ".ووجّه الوزير "بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة ودقيقة تتضمن معلومات شاملة عن المواطنين الذين يملكون عقارات في عموم المحافظات، بما يسهم في دعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان وتطوير الخدمات، ويوفر بيانات موثوقة تسند عمليات التخطيط واتخاذ القرار".وأكد أن "هذا التوجه يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يضع في مقدمة أولوياته دعم الشرائح المستحقة وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون عقارات، مشدداً على أهمية اعتماد الحديثة وتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقتها والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية المستقبلية، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص والخدمات ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية".