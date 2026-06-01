أجواء لاهبة تضرب العراق.. 13 محافظة ستتخطى الـ 40 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق".واردفت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات ، كالتالي: 33، دهوك 34، 36، 37، 38، والأنبار 40، 41، وواسط وكربلاء 42، بابل والديوانية والنجف الأشرف 43، وميسان والبصرة 44، وذي قار 45".وأضافت، أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابعت أن "الخميس القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".