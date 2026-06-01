العمل: زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح الشمول الجديد مرتبطان بموازنة 2026

وقالت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ذكرى ، إن الهيئة تأمل إدراج جداول زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح الشمول للجديد منهم، ضمن موازنة 2026، مضيفة أن الهيئة باشرت تحديث بيانات وجداول المتعلقة بزيادة راتبهم، كما استكملت إجراءات إصدار بطاقات (الماستر كارد) للمشمولين بنسبة عجز تبلغ 75 بالمئة فما فوق.وأردفت أن الهيئة تعمل بالتوازي على دراسة آليات توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، من خلال فتح شمولات جديدة حال توفر التخصيصات اللازمة بموازنة 2026، كاشفة عن بلوغ عدد مستفيدي المعين المتفرغ 388 ألفاً في والمحافظات، ما يعكس حجم الشريحة وأهمية توفير الدعم المالي اللازم لها.وبشأن الملف السكني، أشارت عبد الرحيم إلى استمرار الهيئة بمخاطبة الحكومات المحلية بالمحافظات لتخصيص نسبة 5 بالمئة من الأراضي والمجمعات السكنية لذوي الإعاقة، لتعزيز فرص حصولهم على السكن الملائم وتحسين ظروفهم المعيشية، في إطار الجهود الحكومية لدعم حقوق هذه الفئة.وعن مشروع إصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة، بينت أن الهيئة ستتواصل مع لتحديد الآلية المناسبة سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والامتيازات المخصصة لهم.وعن ملف التشغيل والتوظيف، أكدت أن مكاتب التوظيف التابعة للهيئة ببغداد والمحافظات، سجلت حتى الآن، 906 عاطلين من ذوي الإعاقة، وهي مستمرة باستقبال الطلبات وتحديث بياناتهم بما يعزز فرص تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.