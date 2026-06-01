جدل بين الحكومة وأصحاب المولدات حول تسعيرة الأمبير.. هذه القصة كاملة

وتعتمد شريحة واسعة من المواطنين على المولدات الأهلية لسد النقص في ، ما يجعل تسعيرة الأمبير وحصص الوقود المخصصة للمولدات من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال أشهر الصيف، إذ تحرص الحكومات المحلية سنوياً على تحديد أسعار الاشتراك وفق ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وكلف تشغيل المولدات.رئيس والغاز في علي الزركاني، أوضح أنضمن خطة التشغيل الصيفي الممتدة من حزيران حتى أيلول المقبل.وأضاف أن مجلس المحافظة ينسق حالياً مع الجهات المعنية من أجل تحديد تسعيرة الأمبير لشهر حزيران، متوقعاً الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين بعد دراسة جميع المتغيرات المتعلقة بواقع التشغيل والتجهيز.وأشار الزركاني إلى أن المجلس يعقد اجتماعات مكثفة مع الوحدات الإدارية والمختارين لحصر أعداد المولدات في المناطق المختلفة، وتحديد المتعهدين الحاصلين على حصص وقودية، فضلاً عن الوقوف على ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية التي تختلف من منطقة إلى أخرى.ولفت إلى أن المجلس يجري كذلك تنسيقاً مباشراً مع وزارتي النفط والكهرباء للحصول على برنامج ثابت لقطع التيار الكهربائي، بشكل يتيح اعتماد أسس دقيقة في احتساب ساعات تشغيل المولدات وتحديد قيمة الاشتراك الشهري للمواطنين.ونوه رئيس لجنة النفط والغاز بأن، مبيناً أن اللجنة خاطبت لتوزيع المنتجات النفطية أكثر من مرة لإعادة فتح باب التسجيل، إلا أن محدودية الخزين المتوافر حالت دون ذلك.وأكد ان هذه المشكلة تمثل تحدياً أمام جهود خفض تسعيرة الأمبير، لأن المتعهدين غير المشمولين بالحصص المدعومة يضطرون إلى شراء الوقود بالسعر التجاري، ما ينعكس مباشرة على كلفة التشغيل، كاشفاً عن توجه اللجنة، بشكل يسهم في ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.في المقابل، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لممثلي المولدات في البلاد احمد الدبي، انطلاق تظاهرة سلمية صباح اليوم الاثنين، بمشاركة أصحاب المولدات للمطالبة بتحسين آليات الدعم الحكومي.وبين أنوأكد الدبي أن، داعياً إلى اعتماد دعم أكبر يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.وذكر أن أبرز المطالبمن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون إن توفير كميات الوقود لأصحاب المولدات الأهلية يمثل جهداً كبيراً تبذله الوزارة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فصل الصيف، مؤكداً أن إجراءات الدعم ستشمل جميع المحافظات وفق الآليات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الوزارة تواصل في الوقت نفسه، تزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم لتشغيلها.