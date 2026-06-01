من "ترهل الملاكات" إلى "إغراق السوق".. ما الذي يعطل الصناعة العراقية؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار طائرة مسيرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565725-639159017854018749.jpg
من "ترهل الملاكات" إلى "إغراق السوق".. ما الذي يعطل الصناعة العراقية؟
محليات
2026-06-01 | 05:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حددت
لجنة الاقتصاد
والصناعة والتجارة في
مجلس النواب
تدابير عاجلة لتفعيل الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة صفاء
الجابري
إن "المنهاج الحكومي أفرد محوراً لتطوير الصناعة المحلية مستنداً إلى خطة التنمية الشاملة التي أُقرت 2024 – 2028"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أن "الحكومة ملزمة أمام
مجلس النواب
باتخاذ تدابير عاجلة لتفعيل الصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعمل على متابعة
وزارة الصناعة
والاطلاع على الخطة التي سيقدمها الوزير ضمن البرنامج الحكومي والتي يتطلب فيها تحديد الأولويات التي يسعى إلى تحقيقها".
وبين الجابري، أن "اللجنة ستضع مؤشرات حالية ومطابقتها مع الرؤية والأهداف ومقارنتها بشكل فصلي"، منوهاً إلى أن "اللجنة ستطالب الوزارة بالتقارير اللازمة كل 4 أشهر".
وأكد عضو اللجنة أنه "ستتم محاسبة المقصرين في حال التلكؤ أو الحيود عن الخطة، وفي نفس الوقت السعي إلى تمكين الوزارة بالقوانين والتشريعات التي تتطلبها
الخطة الوطنية
".
من جانبه، قال المتحدث باسم
وزارة التخطيط
عبد الزهرة الهنداوي
: إن "
خطة التنمية الوطنية
شخصت بعض التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي في البلد".
وقال الهنداوي إن "تردي بيئة الأعمال والاستثمار في
العراق
وما يترتب عليه من تكاليف والتزامات وتعقيدات إدارية لا يساعد على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الصناعية منها، في مراحل بناء المشاريع المختلفة ابتداء من التأسيس مروراً بإجازات العمل والتسجيل والموافقات القطاعية المختلفة من المؤسسات المعنية البيئية والعقارية والجمركية وانتهاء بالتسويات الخاصة بإنجاز هذه المشاريع ضريبياً وإدارياً".
وأضاف، أن "انخفاض الأداء الاقتصادي للشركات العامة العاملة في هذا القطاع وتواضع النتائج المترتبة على عمليات الدمج لهذه الشركات، مع بقاء معظم مشكلاتها المتمثلة بترهُّل الملاكات وضعف الإنتاجية، وقِدم المعدات مما أفقدها القدرة على منح القطاع الصناعي الحافز المناسب للعمل والشراكة مع القطاع الخاص".
وبين أن "محدودية تطبيق قوانين حماية المنتجات العراقية واستمرار إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الرخيصة، ووجود العديد من التشريعات والتعليمات التي تعرقل عمل القطاع الصناعي والخاص وتطوره وعدم تطبيق
قانون حماية المستهلك
وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، كل ذلك أدى لتدهور هذا القطاع".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"يكلف الدولة المليارات ويزيد ترهل الجيش".. مرصد يطالب بـ5 قضايا ازاء قانون التجنيد
06:25 | 2026-04-20
عراقجي: الولايات المتحدة ستندم على إغراق الفرقاطة "دينا"
02:43 | 2026-03-05
ما هو "بوق الشيطان" الذي حذرت منه وزارة الداخلية؟
11:23 | 2026-05-17
ما هو "فخ ثوسيديدس" الذي حذر منه الرئيس الصيني
07:46 | 2026-05-14
من "ترهل الملاكات" إلى "إغراق السوق"
ما الذي يعطل الصناعة العراقية؟
قانون حماية المستهلك
عبد الزهرة الهنداوي
خطة التنمية الوطنية
التنمية الوطنية
قانون المنافسة
السومرية نيوز
لجنة الاقتصاد
الخطة الوطنية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن
رياضة
40.78%
05:31 | 2026-05-31
ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن
05:31 | 2026-05-31
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
محليات
32.16%
15:15 | 2026-05-31
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
15:15 | 2026-05-31
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
15.53%
03:42 | 2026-05-31
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
03:42 | 2026-05-31
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
رياضة
11.52%
12:08 | 2026-05-31
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
12:08 | 2026-05-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
توقف الرحلات الجوية العراقية الى بيروت بسبب الظروف الأمنية
11:39 | 2026-06-01
الوائلي في ضيافة رئيس الوزراء.. اشادة بإجراءات هيئة المنافذ بتعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية
10:32 | 2026-06-01
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات وتوجيهات بينها تخص بيض المائدة
08:54 | 2026-06-01
في المحمودية: قوة عسكرية تعتدي على عائلة وتوقف أبناءها بدعوى "عرقلة السير" (فيديو)
08:27 | 2026-06-01
انطلاق التفويج العكسي البري والجوي لحجاج العراق
08:22 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
06:33 | 2026-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.