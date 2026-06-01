الانبار.. خروج 3 جسور عن الخدمة في القائم بسبب موجة فيضانية

وخرجت جسور (الحويجة، البيضة، والدغيمة) عن الخدمة بعد غمر المياه للطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى تأثر حركة التنقل بين عدة أقضية في المنطقة. كما تسبب ارتفاع المنسوب بتوقف مشروع ماء "سعدة"، حيث تعمل الفرق الفنية حالياً على اتخاذ معالجات عاجلة لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالمياه وتقليل الأضرار.وفعلت "المقر المسيطر لإدارة الأزمات والكوارث" منذ يوم أمس الأحد، مع تعزيز القضاء بالزوارق النهرية، فرق الغواصين، وآليات الدفاع المدني وقوات حفظ القانون.وكان ، دبوس، قد وجه في 26 أيار قيادتي والجزيرة باتخاذ تدابير الحيطة والحذر على امتداد مجرى من حصيبة وصولاً إلى سد حديثة.في وقت سابق، سجلت انتعاشاً في خزين نتيجة الإطلاقات الواردة من دول المنبع، بينما كانت قد أشارت سابقاً إلى عدم تسجيل ارتفاعات "غير اعتيادية" رغم التحذيرات السورية من ارتفاع المناسيب بنحو مترين فوق المعدل الطبيعي.