رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل سفير أرمينيا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

وذكر الاتحاد في بيان انه في إطار تعزيز التواصل والانفتاح التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي استقبل رئيس التجارية العراقية عامر في مقر الاتحاد بالعاصمة العراقية سفير جمهورية أرمينيا لدى روبن سوغويان. وقد تركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.وقال عامر الفهداوي إن زيارة السفير الأرميني للاتحاد تناولت آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية لاسيما في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والرقمنة والتقنيات المتقدمة. وتأتي هذه المباحثات استكمالًا لمخرجات العراقي الأرميني الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة الأرمينية ، حيث نسعى حاليًا إلى توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب أكثر من 350 مليون دولار للعام 2025 مع الاشهر الستة الاولى من عام 2026 والعمل على تفعيل فقرات مذكرات التفاهم بما فيها تأسيس مجالس الأعمال التي تتضمن قطاعات اقتصادية جديدة.من جانبه، أكد السفير الأرميني روبن سوغويان أن التواصل المستمر مع اتحاد الغرف التجارية العراقية يهدف إلى إدامة التفاعل التجاري والاقتصادي عبر مختلف القطاعات ونسعى جاهدين لزيادة ديناميكية التبادل التجاري لتتجاوز ضعف النسب المحققة في العام الماضي وذلك بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمكن تفعيلها وتسهيل طرحها من خلال التعاون والشراكة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية وتوفير التسهيلات اللازمة لتكثيف أنشطة التجار في مختلف المجالات الاقتصادية بين الجانبين.