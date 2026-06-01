العدل توجه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير العدل، ، ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأشارت الى: "أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في والمحافظات، تستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية".وأضافت انه "تم التوجيه بشمول مديريات التنفيذ كافة بنظام الأتمتة بجميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".وشددت على "ضرورة متابعة إجراءات تعديل بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري".