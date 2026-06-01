توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة

وأوضحت البيانات الرسمية أن عملية القطع ستتم غداً لمدة 90 دقيقة، إذ ستبدأ من الساعة 6:00 صباحاً وتستمر لغاية الساعة 7:30 صباحاً. ويشمل هذا الإجراء كافة الشركات المزودة لخدمات الإنترنت العاملة في البلاد دون استثناء.وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المتبعة خلال السنوات الأخيرة للحد من عمليات تسريب الأسئلة الامتحانية وضبط حالات الغش. ورغم أن هذا الإجراء يلقى تأييداً لكونه وسيلة لضمان نزاهة الامتحانات، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة من معارضين يرون فيه تأثيراً سلبياً على البنية الرقمية والخدمات العامة في البلاد.