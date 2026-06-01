انطلاق التفويج العكسي البري والجوي لحجاج العراق

وذكرت البعثة في بيان لها أن "عمليات التفويج تجري وفق جدول زمني دقيق وخطة ميدانية محكمة أعدتها اللجان المختصة، بالتنسيق والتعاون مع ، والمنافذ الحدودية، والجهات الأمنية العراقية والسعودية، بما يضمن عودة الحجاج بيسر وانتظام ومن دون معوقات عبر منفذ الحدودي والمطارات العراقية".وأوضحت أن "كوادرها المنتشرة في المكرمة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ البرية تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة إجراءات المغادرة وتقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد للحجاج، فضلاً عن تنظيم حركة النقل وتسهيل إجراءات السفر وصولاً إلى محافظاتهم كافة".وأشارت البعثة إلى أن "انجاح مرحلة التفويج العكسي سيأتي امتداداً للنجاحات المتحققة خلال موسم الحالي، والذي شهد تقديم خدمات متكاملة للحجاج العراقيين في مجالات السكن والنقل والإعاشة والرعاية الصحية والإرشاد الديني، الأمر الذي أسهم في أداء المناسك بأجواء مريحة وآمنة".وأكدت البعثة استمرار تقديم خدماتها للحجاج خلال فترة مغادرتهم الأراضي ، ومتابعة أوضاعهم لحين وصول آخر حاج عراقي إلى أرض الوطن بسلام، مشددة على أن راحة الحجاج وسلامتهم تبقى في مقدمة أولوياتها.