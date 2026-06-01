في المحمودية: قوة عسكرية تعتدي على عائلة وتوقف أبناءها بدعوى "عرقلة السير" (فيديو)

وبدأت الحادثة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عندما قامت سيارة كانت تريد نقل المواطن " " وعائلته بالاستدارة قرب عجلتين عسكريتين - يستقلهما ضابط برتبة "عقيد ركن" و12 جندياً - في شارع خدمي بالمنطقة.وبحسب إفادة "مروان"، فإن استدارة السيارة تسببت في تعطيل حركة العجلتين العسكريتين لنحو 20 ثانية، وهو ما دفع القوة الأمنية إلى النزول وتفتيش السيارة.وعلى الرغم من طبيعة الوضع في البداية، تطور الموقف إلى مشادة انتهت باعتقال خال "مروان"، وعند طلب العائلة لمذكرة قضائية، تعرض أفراد العائلة -بمن فيهم النساء وكبار السن- للاعتداء بالهراوات الكهربائية.وأكد "والد مروان" أن الضابط المسؤول (عقيد ركن) أصدر أوامر بإطلاق النار، مما تسبب بترويع الأطفال والعائلة، في حين نُقل ابنه "مروان" إلى طوارئ المستشفى بعد فقدانه للوعي جراء الاعتداء.من جانبه، أكد شاهد عيان من الجيران أن العجلات العسكرية كانت بعيدة عن السيارة التي استدارت في شارع خدمي وليس دولياً. وأشار الشاهد إلى أن القوة الأمنية قامت بالتلفظ بألفاظ نابية وإطلاق النار مما تسبب بحالة من الخوف الشديد لدى الأطفال.وأكد الشاهد أن صاحب السيارة "مهدي" لم يبدِ أي مقاومة وقام بفتح السيارة للتفتيش، معتبراً أن ما جرى اعتداء غير قانوني على عائلة معروفة باحترامها في حي المرتضى، مؤكداً أن العائلة المعتدى عليها معروفة بسمعتها الطيبة في القضاء، وأن أهالي رفضوا هذا الفعل وطالبوا بالتدخل السريع.