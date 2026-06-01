المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات وتوجيهات بينها تخص بيض المائدة

وذكر المجلس في بيان، ان "وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاولى للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التجارة والزراعة والصناعة والمعادن والعمل والشؤون الاجتماعية وكالة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس ورئيس هيئة الاوراق المالية".ورحب نائب "بالأعضاء متمنياً لهم النجاح في عملهم وبما يخدم تطلعات وطموحات شعبنا من خلال اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة لدعم عجلة الاقتصاد بمختلف قطاعاته".وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة لها، اذ وافق المجلس على طلب بالدخول بالتزامات تعاقدية لمشاريع خدمية واحالة الموضوع إلى لاتخاذ ما يلزم وبالتنسيق مع .كما وافق المجلس، وفق البيان، "على طلب باستثناء عقود لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشحنات الطارئة بقيام بالمصادقة على البيان المسبق قبل فتح الاعتماد المستندي".‏كما وجه المجلس "الجهات الرقابية بمتابعة أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية وتقديم التقارير الدورية بذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم الضغط على كاهل المواطن".‏كما قرر المجلس "توجيه باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين من جهة ووزارة الكهرباء وأمانة لأغراض جباية اجور الكهرباء والماء لتبسيط الإجراءات في دائرة مسجل الشركات".كما وافق المجلس على "طلب باستثناء موظفي الوزارة العائدين من البعثات قبل إكمالهم المدة القانونية نتيجة إجراءات التقشف أو الاحالة على التقاعد والسماح لهم بإدخال سياراتهم الشخصية للعراق".