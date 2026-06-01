توقف الرحلات الجوية العراقية الى بيروت بسبب الظروف الأمنية

وذكر بيان للشركة، "تودّ إعلام مسافريها الكرام بأن رحلاتها إلى مدينة متوقفة حالياً بسبب الظروف الأمنية والأوضاع السائدة في المنطقة، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين".ولفتت الى انه "تأتي هذه الإجراءات انسجاماً مع القرارات والتعليمات الخاصة بسلامة الملاحة الجوية. وفي حال صدور موافقة من خلية الأزمة والجهات المختصة على استئناف التشغيل، ستُباشر الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلاتها إلى بيروت وإعلان مواعيد الرحلات عبر قنواتنا الرسمية".