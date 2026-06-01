إعفاء فرحان الفرطوسي من منصب مدير موانئ العراق

وجاء في وثيقة وردت لـ ، "اشارة لما ورد بمضمون كتابنا (سري وشخصي) ذي العدد (1/ك2104) بتاريخ 21 / 5 / 2026 واستناداً الى المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة نسبنا ما يلي:اولا: تسحب يد فرحان محيسن غضيب الفرطوسي / مدير عام لموانئ لمدة 60 يوماًثانياً: يكلف العكيلي بتمشية أعمال الشركة العامة لموانئ العراق وكالة طيلة مدة سحب اليد".ادناه الوثيقة: