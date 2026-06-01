بسبب تصريحه "إيران تاج رأس كل عراقي".. هيئة الإعلام تنذر فتاح الشيخ

وقالت الهيئة في وثيقة وردت لـ ، "استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الأمر الاداري المرقم 1611 بالعدد 8731 في 11 / 6 / 2025، وبناءً على تقرير الرصد الإعلامية في دائرة التنظيم الاعلامي المختصة لدى الهيئة، المتضمن تصريحكم " تاج راس كل عراقي في برنام (مع ملا طلال)...، بتاريخ 31 / 5 / 2026.. حيث عد مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة وتحديداً في المادة الأتية:(الباب الثاني/ المادة1): منع التحريض على العنف والكراهية".واضافت الوثيقة: "لذا تقرر انذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة".