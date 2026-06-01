اصاب شخصاً بطلق ناري وهرب.. الاطاحة بمتهم في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة الإعلام في قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، وذلك بعد أشهر من المتابعة الاستخبارية والرصد الميداني المتواصل منذ وقوع الحادث ضمن قاطع المسؤولية".وتابع: "جاءت عملية إلقاء القبض بعد جمع معلومات دقيقة عن تحركات المتهم وتعقبه في عدد من المناطق، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد مكان تواجده داخل أحد فنادق منطقة ، ليتم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه بنجاح دون أي حادث يذكر".ولفتت الى انه "جرى إيداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام القانون".