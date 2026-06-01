الداخلية تقرر توقيف منتسب اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات

وقالت الوزارة في بيان، "وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور بإيداع أحد منتسبي التوقيف، على خلفية اعتدائه على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في ، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة".

وأضاف البيان "كما أمر سيادته بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المقصرين"، مؤكداً أن " لن تتهاون مع أي تصرف يسيء إلى المواطنين أو يتعارض مع القيم المهنية والإنسانية التي تعمل بها المؤسسة الأمنية".