الخطوط العراقية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بيروت

أعلنت ، مساء الاثنين، عن استئناف رحلاتها الى العاصمة .



وقالت الخطوط في بيان، "نود إعلام المسافرين الكرام بعودة استئناف رحلاتنا الجوية المباشرة من إلى مدينة ، وذلك بعد إستكمال المتطلبات التشغيلية وصدور الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية بين البلدين وفق أعلى معايير السلامة والأمان، وبما يعكس حرصنا المستمر على سلامة المسافرين".

ونوهت إلى أن "المسافرين الذين تعذر سفرهم اليوم الاثنين بسبب توقف الرحلات، ستتم إعادة جدولة رحلاتهم وفق نفس المواعيد ليوم غد الثلاثاء الموافق 2 حزيران وبذات التفاصيل المقررة مسبقاً، دون أي تغيير".



وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، توقف رحلاتها إلى بيروت حالياً بسبب الظروف الأمنية والأوضاع السائدة في المنطقة.