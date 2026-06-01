في ثاني حادث اليوم.. باخرة تتعرض للاستهداف بالمياه العراقية

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتعرض باخرة عملاقة للاستهداف في المياه العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "تعرض باخرة عملاقة تحمل علم الى استهداف بطائرة مسيرة سقطت بداخلها اثناء وجودها في المياه الاقليمية العراقية".

وهذا ثاني حادث تم تسجيله، اليوم الاثنين، إذ أفاد مصدر أمني بتعرض باخرة أجنبية عملاقة لانفجار مفاجئ في المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء .