موجات غبار وتباين بدرجات الحرارة.. ماذا ينتظر العراق خلال الأيام المقبلة؟

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (3-5)كم".واضافت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات ، كالتالي: 28، دهوك 35، 37، 38، 40، 42، وديالى وصلاح الدين 42، بابل وكربلاء والديوانية 43، واسط والنجف الأشرف والمثنى 44، 45، والبصرة 46".واردفت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".