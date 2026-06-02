بأيدٍ عراقية وتقنيات عالمية.. "ابن البيطار" يسجل نجاحاً لافتاً في جراحة القلب

وقال مدير المستشفى التابع لوزارة الدكتور إن العملية الجراحية المعقدة الأولى التي تخص مريضاً يعاني من تشوهات في القلب، نفذها فريق طبي تخصصي متمرس بعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية المختصة عالية التخصص.وأضاف أن العملية الثانية التي أجريت وهي معقدة أيضاً، تعود لمريض يعاني من تلف في صمامات القلب، منوهاً بأن نسبة خطورتها كانت عالية على صحته، وتولى إجراء العملية ملاك طبي وتمريضي تخصصي.كشف عن نجاح العمليتين بعد تقديم القلبية التي أكد تميزها كونها تتماشى مع أخر التطورات والمستجدات الحاصلة عالمياً ووفقاً للبروتوكولات العالمية الخاصة بأمراض وجراحة القلب لمرضى قصور (عجز) القلب.وأشار إلى أن قرار تحويل إلى مستشفى تخصصي، انعكس إيجاباً على الجهود التي يقدمها ملاكها الطبي والتمريضي للمرضى على مدار الساعة، لاسيما ضمن ردهات العناية المركزة والاستشارية والجراحية، ما رفع الإنجاز الطبي والجراحي التخصصي بمجال جراحة القلب، إلى نسب الإنجاز العالمية، أسوة بالمستشفيات التخصصية لدول الجوار والمنطقة.