أكثر من مترين.. الأنبار تعلن ارتفاع منسوب الفرات وتوجه دعوة للمواطنين

وقال الناطق الإعلامي باسم حكومة مؤيد ، إن "منسوب في مناطق غربي المحافظة ارتفع أكثر من مترين نتيجة زيادة الإطلاقات المائية"، مشيراً إلى أن "الوضع المائي لا يزال مستقراً وتحت السيطرة"، بحسب .وأضاف أن "كمية الإطلاقات المائية الواردة عبر نهر بلغت نحو 1450 متراً مكعباً بالثانية، فيما سجل منسوب النهر ارتفاعاً بمقدار مترين و41 سنتيمتراً".وتابع الدليمي أن "هذه المعدلات تقع ضمن الحدود الطبيعية والمتوقعة، ولا تشكل خطراً على المناطق السكنية في المحافظة"، مبيناً أن "ارتفاع مناسيب المياه أدى إلى خروج عدد من الجسور المؤقتة القديمة عن الخدمة، منها البيضة الرابط بين القائم والرمانة، وجسر الذي يربط القائم بمنطقة حويجة الكرابلة".وأشار إلى أن "جسر دغيمة لا يزال يعمل بصورة طبيعية، فيما تواصل الجهات البلدية أعمالها الميدانية لمعالجة آثار ارتفاع المناسيب"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ لفتح طريق بري بطول سبعة كيلومترات يربط بين قريتي الصمة والبيضة ليكون بديلاً مؤقتاً عن جسر البيضة".وأكد الدليمي أن "الوضع العام في مستقر وتحت المتابعة المستمرة من الجهات الحكومية والأمنية والخدمية المختصة"، داعياً المواطنين إلى "تجنب السباحة أو الاقتراب من مجرى نهر الفرات خلال فترة ارتفاع الإطلاقات المائية بسبب قوة التيارات الداخلية".