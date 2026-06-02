شركة "MSC" العالمية تؤكد تعرض سفينتها لهجوم بقذيفتين في ميناء أم قصر

حيث أصابت القذيفة الأولى المرشد البحري أثناء مغادرته ، بينما أصابت الثانية منطقة الطاقم بعد ذلك بوقت قصير.وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي أن "جميع أفراد الطاقم بخير ولم يُصابوا بأذى، وقد أظهروا احترافية عالية طوال فترة الحادث لتأمين السفينة وشحنتها".وشدد البيان على أن هذا العمل الانتقامي غير مبرر على الإطلاق، إذ تعد شركة MSC تجارية محايدة لا تربطها أي صلة بالولايات المتحدة أو .وأعربت "إم إس سي" عن قلقها البالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء، وعلى التجارة البحرية الأساسية في المنطقة.