مكتب السيد السيستاني يتوقع 17 حزيران أول أيام محرم وعاشوراء في 26 منه

ووفقاً لما ورد في الكراس، فإن يوم 26 حزيران/يونيو 2026 سيصادف العاشر من شهر محرم الحرام، المعروف بـ" ".وتستند هذه التواريخ إلى الحسابات الفلكية ومواقيت الأهلة الواردة في الكراس السنوي، فيما يبقى الإعلان الرسمي لدخول الشهر الهجري مرتبطاً بثبوت رؤية وفق الضوابط المعتمدة.ويُعد شهر محرم من الأشهر الهجرية ذات المكانة الخاصة لدى ، فيما يحيي الملايين ذكرى عاشوراء في العاشر منه من كل عام.