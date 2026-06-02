بعد السرايا والعصائب.. كتائب الإمام علي تقرر فك الارتباط بالحشد وتباشر إجراءات حصر السلاح

وذكر بيان للكتائب، ورد ل، ، أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحفاظاً على مكاسب النصر، وتعزيزاً لسيادة ، ومن منطلق المسؤولية ؛ قررت قيادة كتائب الإمام علي (ع) فك الارتباط بتشكيلات ، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، تماشيا مع الرغبة الوطنية وقرار الإخوة في الإطار التنسيقي".وتابع: "في هذه المناسبة، نجدد لجمهورنا ومحبينا، ولعوائل الشهداء، ولأبنائنا الجرحى بأننا باقون على العهد، ملتزمون وملتصقون بتربة هذه الأرض الطيبة ندافع عنها ونذود عنها في كل الميادين"، مشيرا الى ان "الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة ذات سيادة كاملة على أرضها وسمائها، موحدة بجميع أبنائها. إن المقاومة حاجة وليس مهنة، وهي فكر وعقيدة وانتماء ومسؤولية، ومسؤوليتنا اليوم تقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية، وبسط سلطة القانون".وأكمل، أنه "قررت القيادة تشكيل لجان على النحو الآتي: (لجنة لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة. لجنة لمتابعة عوائل الشهداء والجرحى، الذين سيبقون محل اهتمامنا الأول)، و(لجنة لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين، وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة".