40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط

وذكر القضاء في بيان ورد لـ ، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية".وأوضح القاضي المختص، بحسب البيان أن "الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار أمريكي، و (3) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب".وأضاف أن "التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتاً إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة".