الداخلية تصدر توضيحاً بشأن حادثة سدة الكوت: الدورية مكلفة بمنع الصيد وليست إنقاذ

وذكرت الداخلية في بيان ورد لـ ، انه "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ، وجّه بفتح تحقيقٍ فوري للوقوف على جميع ملابسات الحادث الذي وقع في ، وبيان الإجراءات التي اتخذتها المفرزة المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق".واوضحت الوزارة، أن "الدورية الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي دورية مكلفة بواجبات منع الصيد الجائر، وليست مفرزة إنقاذٍ نهرية كما أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشخص المعني أقدم على الانتحار، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة في مواقع التواصل".واكدت الوزارة "حرصها التام على حماية أرواح المواطنين ومتابعة جميع الحوادث بكل شفافية ومهنية، وعدم التهاون مع أي تقصير يثبت من خلال التحقيقات الرسمية".ودعت الوزارة "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة، تجنباً لتداول الأخبار غير الدقيقة أو استباق نتائج التحقيق".