محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير للمولدات لشهر حزيران الحالي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب بشأن المحادثات مع إيران: جارية بشكل مستمر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565868-639160154076347300.jpg
محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير للمولدات لشهر حزيران الحالي
محليات
2026-06-02 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
520 شوهد
حددت
محافظة بغداد
، اليوم الثلاثاء، سعر الأمبير للمولدات لشهر حزيران الحالي.
وحصلت
السومرية نيوز
، على وثيقة صادرة من مجلس المحافظة تضمنت: "استناداً إلى مقررات
مجلس الوزراء
وبناء على كتاب
وزارة النفط
ذي العدد (1034/10185) في 2026/5/26 المتضمن تجهيز المولدات السكنية بحصة وقودية (زيت الغاز لشهر حزيران وبكمية (40) لتر لكل KVA وبسعر مدعوم (200) دينار/لتر) لتلافي حصول أي نقص في ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الرقابية في حماية المواطن وضبط عمل المولدات لضمان العدالة تقرر الآتي:
أولاً: التسعيرة المعتمدة للشهر السادس لسنة 2026:
التشغيل الذهبي (24) ساعة يكون سعر الأمبير (12,000) اثنا عشر ألف دينار بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
التشغيل الليلي يكون سعر الأمبير المقرر (8,000)
ثمانية
آلاف دينار.
مناطق الخصخصة (الجباية): يكون سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية ضمن المناطق المشمولة بنظام الخصخصة هو (6,000) ستة آلاف دينار.
ثانياً: الضوابط والتعليمات
يُلزم أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة وتثبيتها على المولدة تتضمن السعر الرسمي المقرر، نوع التشغيل (ذهبي أو ليلي) ورقم شكاوى الوحدة الإدارية.
يُلزم صاحب المولدة بتسليم (وصل قبض رسمي) لكل مواطن عند استلام مبلغ الاشتراك وبعكسه يتعرض للمساءلة القانونية.
ثالثاً: يتحمل السادة مدراء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة والمختارون المسؤولية القانونية والإدارية كاملة في حال ثبوت أي مخالفة للتسعيرة أو ابتزاز للمواطنين ضمن رقعتهم الجغرافية ويتم رفع أسماء المخالفين إلى
مجلس محافظة بغداد
بالسرعة اللازمة.
رابعاً: تلتزم الوحدة الإدارية بالتنسيق المباشر مع قيادة شرطة
بغداد
والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع رفع تقرير أسبوعي إلى مجلس
محافظة بغداد
ليتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم.
خامساً: نهيب بالمواطنين الكرام الإبلاغ عن أي حالة استغلال عبر أرقام الشكاوى المخصصة في الوحدات الإدارية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحديد سعر الأمبير للمولدات في بغداد لشهر أيار
09:37 | 2026-04-30
محافظة بابل تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وآلية تشغيلها لشهر حزيران
13:05 | 2026-06-02
كربلاء تحدد تسعيرة الأمبير لهذا الشهر
09:56 | 2026-04-30
محافظة بغداد تحدد موعد مباشرة عقود الـ(11) ألفاً بالدوام
09:45 | 2026-05-13
المولدات
التسعيرة
الامبير
بغداد
مجلس محافظة بغداد
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
محافظة بغداد
الأمن الوطني
وزارة النفط
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
محليات
43.44%
15:15 | 2026-05-31
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
15:15 | 2026-05-31
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
25.02%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
محليات
15.96%
06:33 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
06:33 | 2026-06-01
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
أخبار الطقس
15.59%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
الزيدي يثمن موقف الخزعلي بشأن فك الارتباط للتشكيلات المنضوية ضمن الحشد الشعبي
14:04 | 2026-06-02
محافظة بابل تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وآلية تشغيلها لشهر حزيران
13:05 | 2026-06-02
الاطاحة بأربعة متهمين من تجار المخدرات وضبط كيلوغراماً من الكريستال في الرصافة
13:03 | 2026-06-02
لحظة فشل انقاذ غريق في مدينة الكوت من قبل الشرطة النهرية
11:55 | 2026-06-02
الداخلية تصدر توضيحاً بشأن حادثة سدة الكوت: الدورية مكلفة بمنع الصيد وليست إنقاذ
11:20 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
11:07 | 2026-06-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.