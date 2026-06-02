محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير للمولدات لشهر حزيران الحالي

وحصلت ، على وثيقة صادرة من مجلس المحافظة تضمنت: "استناداً إلى مقررات وبناء على كتاب ذي العدد (1034/10185) في 2026/5/26 المتضمن تجهيز المولدات السكنية بحصة وقودية (زيت الغاز لشهر حزيران وبكمية (40) لتر لكل KVA وبسعر مدعوم (200) دينار/لتر) لتلافي حصول أي نقص في ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الرقابية في حماية المواطن وضبط عمل المولدات لضمان العدالة تقرر الآتي:أولاً: التسعيرة المعتمدة للشهر السادس لسنة 2026:التشغيل الذهبي (24) ساعة يكون سعر الأمبير (12,000) اثنا عشر ألف دينار بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.التشغيل الليلي يكون سعر الأمبير المقرر (8,000) آلاف دينار.مناطق الخصخصة (الجباية): يكون سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية ضمن المناطق المشمولة بنظام الخصخصة هو (6,000) ستة آلاف دينار.ثانياً: الضوابط والتعليماتيُلزم أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة وتثبيتها على المولدة تتضمن السعر الرسمي المقرر، نوع التشغيل (ذهبي أو ليلي) ورقم شكاوى الوحدة الإدارية.يُلزم صاحب المولدة بتسليم (وصل قبض رسمي) لكل مواطن عند استلام مبلغ الاشتراك وبعكسه يتعرض للمساءلة القانونية.ثالثاً: يتحمل السادة مدراء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة والمختارون المسؤولية القانونية والإدارية كاملة في حال ثبوت أي مخالفة للتسعيرة أو ابتزاز للمواطنين ضمن رقعتهم الجغرافية ويتم رفع أسماء المخالفين إلى بالسرعة اللازمة.رابعاً: تلتزم الوحدة الإدارية بالتنسيق المباشر مع قيادة شرطة والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع رفع تقرير أسبوعي إلى مجلس ليتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم.خامساً: نهيب بالمواطنين الكرام الإبلاغ عن أي حالة استغلال عبر أرقام الشكاوى المخصصة في الوحدات الإدارية".