الاطاحة بأربعة متهمين من تجار المخدرات وضبط كيلوغراماً من الكريستال في الرصافة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تواصل والمؤثرات العقلية توجيه ضرباتها الاستباقية لعصابات الاتجار بالمخدرات، إذ تمكنت مديرية شؤون مخدرات في ، بعد متابعة ورصد ميداني، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن "ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وإلقاء القبض على أربعة متهمين، في إنجاز يعكس تكامل الجهود الأمنية والقرارات الشجاعة للسلطة القضائية والدعم الكبير من قاضي المختص والذي اسهم بشكل فاعل في ملاحقة المتاجرين بالمخدرات وتقديمهم إلى العدالة".