ترامب بشأن المحادثات مع إيران: جارية بشكل مستمر
محافظة بابل تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وآلية تشغيلها لشهر حزيران
2026-06-02 | 13:05
أعلن
مجلس محافظة بابل
، اليوم، تسعيرة المولدات الأهلية وآلية تشغيلها خلال شهر حزيران، فيما ألزم أصحاب المولدات بتوفير مولدات احتياطية لضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.
وذكر المجلس في بيان، أن "سعر الأمبير للخط الاعتيادي حُدد بـ7 آلاف دينار، على أن يكون التشغيل من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 فجراً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية".
وأضاف أن "سعر الأمبير للخط التجاري بلغ 9 آلاف دينار، بواقع تشغيل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية"، مبيناً أن "سعر الأمبير للخط الذهبي حُدد بـ12 ألف دينار فقط، بواقع تشغيل على مدار 24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، مع ترك حرية الاشتراك للمواطن".
وأشار المجلس إلى "إلزام أصحاب المولدات بتوفير مولدتين احتياطيتين لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع خلال ساعات العمل"، مؤكداً "ضرورة التزام الوحدات الإدارية بمتابعة عمل أصحاب المولدات بالتعاون مع مختاري المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة".
وأكد البيان "ضرورة تسليم أجور الاشتراك للمواطنين بموجب وصولات رسمية"، لافتاً إلى أن "أصحاب المولدات ملزمون بالتقيد بالتعليمات والتسعيرة المحددة، وبخلاف ذلك ستُفرض عليهم غرامات مالية وفق قانون المولدات النافذ".
