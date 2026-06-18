"المطلوب لنا ما ينام الليل".. القضاء يصدر حكماً غيابياً بحبس مشعان الجبوري

وأوضح في تغريدة له، أن محكمة جنايات هي التي أصدرت الحكم، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بعبارة كان قد خاطب بها قائلاً: "المطلوب لنا ما ينام الليل".وفي معرض تعليقه على هذا القرار، انتقد الجبوري ما وصفه بازدواجية المعايير، معتبراً أن هناك شخصيات سياسية أخرى "هددت وتوعدت وشتمت خصومها ولم تُحاسب". كما تساءل الجبوري عن غياب المحاسبة القانونية عمن "يطعن بالمقدسات"، أو من تورط في "تغييب الآلاف"، أو الجهات التي "تهدد الدولة وتقصف البعثات والمنشآت الرسمية" على حد تعبيره.